Москву пытаются втянуть в косовский кризис

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30 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:51  |  vz.ru
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Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
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Почему так много дешевой заботы о бедных

Николай Валуев привык прямо отвечать на вопросыФото: Фадеичев Сергей/ТАСС
«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» – за эту цитату из Шукшина некоторые обличители властей набросились на депутата Госдумы Николая Валуева. Его обвинили чуть ли не в оскорблении женщины, пожаловавшейся ему в чате на то, что ей неприятно и даже стыдно быть бедной в богатой России. Почему именно бедность в последние дни стала такой популярной темой для обсуждения? Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

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«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Кому выгодно устранение кандидатов в главы ДНР

По одной из версий, кандидат в главы ДНР Игорь Хакимзянов стал целью украинских диверсантовФото: кадр из видео
В субботу в Донецке прогремел очередной взрыв. Бомба сработала на съезде компартии ДНР. Среди пострадавших оказался кандидат на должность главы республики Игорь Хакимзянов. По мнению наблюдателей, в республике продолжают действовать украинские диверсанты. Впрочем, нельзя исключать, что в запугивании соперников увидят интерес врио главы ДНР Дениса Пушилина. Но есть ли основания для подобных версий? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

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На корабле дураков Сократ был бы капитаном

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С отплывшими на «философском пароходе» поступили так же, как поступали на исходе Средневековья с городскими сумасшедшими и всякими другими чудаками, с кем жить невозможно, а убивать неприемлемо. Советский мир избавлялся от оводов. Подробности...
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Новый железнодорожный прейскурант

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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Москву пытаются втянуть в косовский кризис

          Сербская армия переведена в режим боевой готовности   30 сентября 2018, 15:00
          Фото: Marko Djurica/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          В Косово очередной кризис, прямо спровоцированный албанцами. На этом фоне на Балканах начинаются совместные военные учения РФ и Сербии, а президент последней – Александр Вучич – готовится вылететь в Москву, чтобы попросить поддержки у Владимира Путина. Россию явно хотят втянуть в косовское противостояние и хотят этого, прежде всего, албанцы.

          Предположительно, Александр Вучич прилетит в Москву в среду. «У меня будет встреча с Путиным, и мы будем разговаривать обо всех важных вопросах. Конечно, приоритетом является ситуация в Косово и Метохии. Я бы хотел, чтобы Сербия была страной мира и экономического процветания. Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах», – заявил он журналистам.

          При этом на вопрос о возможности российской военной поддержки сербский президент ответил уклончиво: «Мы не хотим, чтобы Сербия стала полем крупного конфликта». Второй вопрос на ту же тему прозвучал в явно провокационной форме – не пойдет ли, мол, Вучич по пути Башара Асада.

          Вопросы эти не праздные. Накануне Вучич как главнокомандующий Войска Сербского, приказал перевести некоторые армейские части в состояние повышенной готовности. Через несколько часов после этого министр обороны Александр Вулин отчитался о том, что в Южной Сербии по тревоге поднят спецназ. То же касается и спецназа МВД.

          На этом фоне 1 октября на территории Сербии начнутся совместные с ВСК РФ военные учения под названием «БАРС-2018». В республику уже прибыли истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-8.

          Также Вучич выступил по телевидению с обращением к сербскому народу, в том числе к жителям северной части Косово. Последним предназначалась просьба («я прошу вас, я не могу вам приказывать») разойтись по домам и разобрать баррикады на трассе Митровица – Рибарич. Это далеко не первое обращение Вучича с подобным текстом, и его опять никто не послушался.

          В основе всех этих событий – очередной кризис в Косово. Как это всегда и бывает, его прямо спровоцировали албанцы.

          Ранним утром в субботу силы безопасности Косово (РОСУ) в количестве 60 человек с автоматическим оружием въехали в сербские общины на севере края, куда они в принципе не имеют право заходить по брюссельским соглашениям. Албанцы на скорости проехали Зубин Поток – крупнейший сербский населенный пункт к северу от Митровицы – и остановились у берега водохранилища Газиводе возле одноименной гидроэлектростанции, питающий три четверти Косово и Южную Сербию. Это самый важный в стратегическом отношении пункт региона.

          В итоге албанские спецназовцы захватили здание Центра экологии и туризма (главную местную туристическую достопримечательность), разоружили четырех охранников и спустили на воду катер. К административным зданиям и технологическому комплексу электростанции, которые охраняют регулярные сербские части, они приближаться не рискнули.

          Все это было сделано для обеспечения поездки на озеро Газиводе главы Косово Хашима Змея Тачи. В сопровождении начальника полиции Рашита Чаляя и министра финансов Бедри Хамза косовский лидер 15 минут катался на катере возле плотины (рулил сам), затем вернулся к месту посадки и произнес перед албанскими журналистами короткую речь о том, что Косово стремится в единую процветающую Европу. Выглядел Тачи свежим и бодрым, а местная пресса для характеристики его поездки на Газиводе употребила понятный и без перевода глагол relaksoj.

          Части албанского спецназа находились на территории Северного Косово примерно 14 часов. Никто от этого не пострадал, кроме сербской гордости, которой, впрочем, уже не привыкать. Население Зубин Потока поступило привычно – перекрыло единственную стратегическую трассу баррикадами, им не впервой.

          Куда смешней, что столь же привычно поступили части KFOR НАТО. Их колонна с большим опозданием (то есть тогда, когда албанцев там уже не было) отправилась на север, уперлась в сербскую баррикаду у Зубин Потока и остановилась. Побившись лбом о баррикады, натовцы выслали вертолет с несколькими итальянскими военнослужащими, который облетел озеро по кругу, записывая все на камеру. Затем это увлекательное travel video итальянцы выложили на своей страничке в Facebook. Типа – «как мы отдыхаем на Газиводе».

          На этом их участие в миротворческой акции закончилось, что вызвало отдельный гнев президента Вучича, а итальянский генерал Винченцо Гроссо – текущий командующий KFOR – внятно объяснить поведение своих подчиненных так и не смог.

          Албанцы – признанные мастера провокаций. Вроде бы ничего особого не сделали. Ну, покатался Тачи на катере в свой выходной день, никого даже не побили (это как обычно бывает). Но он не мог не понимать, что «релакс на Газиводе» вызовет среди сербов реакцию на гране истерики. Вучич сейчас реально близок к объявлению частичной мобилизации и оккупации Газиводе, Зубин Потока и северной Митровицы.

          И если Тачи еще пару раз съездит покатать своих друзей на катере по живописному горному озеру, российские МиГ-29 с гарантией останутся в Сербии. Просто забудут улететь.

          Есть все основания полагать, что албанцы именно этого и добиваются. В этом случае Россию можно будет однозначно обвинить в «агрессивных планах на Балканах», а заодно и дискредитировать Вучича.

          Позиция российской стороны заключается в невмешательстве в конфликты других стран, что демонстрируется на уже хрестоматийном примере ирано-израильского противостояния. Правда, для Сербии (а юридически и для России) не существует «внешнего» конфликта с Косово, это конфликт внутрисербский. Но если Белград хочет каким-то образом заручиться более существенной поддержкой Москвы, нежели нынешний уровень военно-технического сотрудничества, ему придется очень сильно постараться.

          Известная позиция «нас с русскими двести миллионов», конечно, приятна, но должна быть подкреплена еще чем-нибудь.

          Правительство Вучича считает проявлением чуть ли не личного героизма отказ от присоединения к антироссийским санкциям, что в историческом контексте кажется странным – отсутствие подлости еще не героизм. Также в Белграде уверены, что Россия просто по определению должна заступаться за Сербию в то время, пока сами сербы будут вести закулисные переговоры с Брюсселем. Это возведено чуть ли не в ранг государственной стратегии, отчасти повторяющей еще стратегию Тито с его «движением неприсоединения».

          В Москве же на дипломатическом уровне принято поддакивать Белграду и его «взвешенной позиции», подчеркивая суверенность европейского выбора сербского народа. Это, конечно, правильно. Но куда более симпатичной выглядит позиция боснийской Республики Сербской, куда более однозначная по отношению и к России, и к Западу.

          Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Москва против проведения «разделительных линий» на Балканах по принципу кто не с нами, тот против нас. Скорее, это руководство ЕС и НАТО подталкивает балканские народы и государства к декларации однозначно прозападного выбора. Но есть и еще один игрок на этом поле – албанцы, которые успешно манипулируют настроениями не только сербов, но и европейцев с американцами.

          В Приштине уже отказались от плана по обмену территориями, но там есть персонажи куда более радикальные, чем Змей. Пока он катался по водной глади, несколько тысяч человек под верховенством местного радикала Альбина Курти митинговали в косовской столице, обвиняя Тачи в измене за сам факт существования плана по обмену территориями с Сербией. Они хотят еще больше.

          Переговоры Путина и Вучича никогда не бывают простыми, несмотря на все внешнее радушие. Сейчас они грозят стать самыми сложными за всю историю взаимоотношений. Надо понимать, что терпение сербов действительно подходит к концу, а албанцы весьма умело разогревают атмосферу.

          Вучич практически в каждом публичном выступлении призывает к миру и спокойствию, что не мешает ему отдавать приказы о повышении уровня боеготовности войск. Одно другому не мешает, но есть все основания полагать, что октябрь станет решающим месяцем для ситуации вокруг Косово


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