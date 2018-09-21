Глава Республики Сербской обвинил Запад в антироссийской истерии

Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик назвал «антироссийской истерией» заявления западных стран о «вмешательстве» России в дела государств на Балканах.

«Да, я люблю Россию, это не секрет, но для меня важнее всего интересы Республики Сербской, и я хочу и готов сотрудничать со всеми другими народами в мире. Это искусственная антироссийская истерия, которая специально раздута в рамках всех этих глобальных процессов», – сказал Додик, передает РИА «Новости».

Глава республики выразил сожаление, что такие настроения «поддерживают некоторые» и на Балканах.

«Забавно, когда на каждом шагу здесь западные солдаты и ни одного русского солдата, и на этом фоне говорить о каком-то непонятном там влиянии и вмешательстве», – отметил Додик в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Додик также поблагодарил Россию, ее президента Владимира Путина и министра Лаврова за приверженность Москвы Дейтонским соглашениям, а также за отстаивание позиций Республики Сербской и сербского народа в ООН, передает ТАСС.

Ранее в пятницу Лавров заявил, что попытки поставить балканские народы перед выбором между Россией и Западом являются неприемлимыми.