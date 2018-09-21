Лавров призвал не заставлять Балканы делать выбор между Россией и Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки поставить балканские народы перед выбором между Россией и Западом неприемлемы.

«Абсолютно неприемлема линия некоторых внешних игроков, которые пытаются поставить народы балканского региона перед выбором - либо вы с Западом, либо вы с Россией», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Министр отметил, что выступает против попыток «превратить Балканы в предмет распрей между Россией и Западом».

На пресс-конференции с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком Лавров отметил, что Россия не имеет ничего против стремления балканских стран в ЕС.

«Наверное, вы обратили внимание на заявление в начале сентября Федерики Могерини, которая сказала буквально следующее: «Балканы – это территория ЕС, никто больше сюда не должен соваться». Мы ничего не имеем против стремления балканских стран, включая Боснию и Герцоговину, в ЕС, но подобные аррогантные, я бы даже сказал, великодержавные заявления не делают чести ЕС», – заявил министр.

По его словам, Москва не агитирует за какой-либо из вариантов на предстоящем референдуме в Македонии.

«Предстоит референдум, я приглашаю вас посмотреть в СМИ, социальных сетях, в интернете, что говорит Россия по этому поводу – мы ничего не говорим, что могло бы истолковываться как агитация за то иное или иное голосование», – добавил он.

Кроме того, в пятницу во время визита министра в Боснию и Герцеговину прошла торжественная церемония вручения Лаврову ордена Республики Сербской. Награду присвоили министру «за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Республикой Сербской».

Ранее Пентагон заявил о попытке России повлиять на референдум в Македонии о вступлении в НАТО.