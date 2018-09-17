Пентагон заявил о попытке России повлиять на референдум в Македонии о вступлении в НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис утверждает, что Россия «пытается создать» оппозицию перед референдумом в Македонии о вступлении в НАТО, сообщает Washington Times.

«Мы должны оставить македонцев в покое и дать им самим принять решение», – передает его слова RT.

Мэттис прибыл в Македонию 17 сентября, за 13 дней до референдума.

В начале августа сообщалось, что Вашингтон выделит 5 млн долларов на повышение «медийной грамотности населения Македонии», чтобы противостоять «российской дезинформации» в преддверии референдума о вступлении в НАТО.