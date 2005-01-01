Израиль не любит признавать своих ошибок

Взгляд
27 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:57  |  vz.ru
Разделы

Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
Перейти а раздел…

Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

Доклад российских представителей в СПЧ ООН по Крыму довел украинскую делегацию до истерикиФото: Guenter Fischer//imagebroker.com/Global Look Press
«Ранее такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации. Подробности...
Перейти а раздел…

Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко сам курирует проект «Я – профессионал»Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В Москве и по всей России стартовал второй сезон олимпиады «Я – профессионал». За ее ходом наблюдают и в Кремле, и в штаб-квартирах крупнейших корпораций, и в ректоратах ведущих вузов. Судя по финалу первого сезона студенческого суперконкурса, на новые перспективы могут рассчитывать не только юные, но и взрослые, решившие круто изменить свою профессию. Какие испытания ждут участников нового сезона? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Израиль не любит признавать своих ошибок

Андрей Бабицкий, журналист
Еврейское государство вообще с давних пор живет с ощущением, что мир обязан проявлять о нем особую заботу и учитывать все его желания. На самом деле, трагический инцидент с Ил-20 вполне мог быть исчерпан. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Израиль боится российских С-300

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

    За что туристы так хвалят Крым

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Константинополь создаст на Украине новую православную церковь
          Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы по МН17Американский генерал объяснил опасность С-300 у Сирии крушением Ил-20Захарова оценила публикацию о «настоящем» имени БошироваУкраина назвала цель создания базы ВМС в Азовском море
          Порошенко в Генассамблее ООН призвал дать России «жесткий ответ»Пентагон обвинил Россию в превращении Идлиба в «гнездо террористов»В Конгрессе США позавидовали успехам России в СирииКиев запутался в версиях прохода кораблей через Керченский пролив
          Верзилов заявил немецким СМИ об отравлении российскими спецслужбамиДвижение «Евреи в АдГ» войдет в немецкую националистическую партиюМВФ выдвинул четыре требования к УкраинеПорошенко высмеяли за подражание Трампу

          Главная тема


          Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

          «Северный поток – 2»


          В США предрекли Украине печальную участь

          раскол православия


          Ватикан высказался об украинской автокефалии

          глава мид украины


          Климкин заснул во время выступления Порошенко в ООН

          Видео

          После катастрофы Ил-20 и гибели пятнадцати российских офицеров Россия поставит в Сирию ЗРК С-300 и усилит группировку средств радиоэлектронной борьбы. Что это означает для Сирии и Израиля?

          «Я - профессионал»


          Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

          ракетный комплекс


          Американский генерал объяснил опасность С-300 у Сирии крушением Ил-20

          ближний восток


          Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

          Скандальная вечеринка


          Студенты ведут себя как средневековые крестьяне

          раскол православия


          Госдеп США заявил об автокефалии украинской церкви

          «оковы глобализма»


          Дмитрий Дробницкий: Мы будем оплакивать ООН, которую разрушил Трамп

          «тяжелый труд санитара»


          Игорь Мальцев: Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

          «выстрел в собственную ногу»


          Сергей Худиев: Самоненависть – общая болячка России и Украины

          на ваш взгляд


          В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?


          Андрей Бабицкий

          Израиль не любит признавать своих ошибок

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 27 сентября 2018, 09:48

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Для начала небольшой анекдот: «Один знакомый еврей спросил меня, как я отношусь к евреям. Я сказал, что иногда так же, как они относятся к русским. В ответ он обозвал меня злобным антисемитом».

          Это, конечно, всего лишь шутка, но реакция в израильских СМИ на решение Минобороны России о поставках ЗРК С-300 Сирии живо напоминает о ней.

          Москва не подписывалась на участие в борьбе Израиля с ливанской «Хезболлой» и Ираном. Но и вести эту борьбу она тоже не мешала, признавая за еврейским государством право заботиться о собственной безопасности. Теперь ситуация в корне меняется, но не по вине российской стороны, а исключительно благодаря позиции Израиля, не пожелавшего признавать свою ответственность за сбитый Ил-20.

          Немного истории. В 2015 году Тель-Авив выступил с инициативой заключения с Москвой меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Израиль пошел на это потому, что Россия для защиты своих военных баз разместила в месте их дислокации комплексы ПВО и РЭБ, а глубина их работы перекрывает всю израильскую территорию. 

          Ранее, в 2012 году, демонстрируя, насколько важны для нее дружеские отношения с Израилем, Россия в ответ на его настоятельную просьбу разорвала полумиллиардный контракт с Сирией на поставку С-300.

          Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

          Устаревшие ЗРК С-200, которыми оснащена противовоздушная оборона страны, не могли эффективно противостоять воздушным атакам израильской авиации, которая регулярно наносила ракетно-бомбовые удары по военным объектам «Хезболлы» и иранской армии, подразделения которых поддерживают вооруженные силы Башара Асада.

          В рамках заключенного соглашения российские военные регулярно извещали ЦАХАЛ о вылетах и операциях ВКС вдоль сирийской границы и под Голанскими высотами. Договор действовал вплоть до того рокового момента, когда российский транспортный самолет оказался приоритетной целью из-за того, что израильский истребитель, находившийся в том же квадрате, фактически навел на более крупный объект сирийскую ракету.

          Я не склонен думать, что это была спланированная акция. Скорее всего, речь идет о спонтанном решении летчика, однако надо понимать, что данная логическая цепь могла сформироваться в его голове прежде всего потому, что оказались блокированы жесткие запреты на любые безответственные действия, вторгающиеся в зону российского контроля.

          Игнорирование российских интересов и раньше проявлялось в сотрудничестве с некоторыми одиозными группировками типа «Джебхат ан-Нусры», являвшейся сирийским отделением международной террористической организации «Аль-Каида».

          Вполне вероятно, что в какой-то момент у израильских военных появилось ощущение, что если Москва мирится с подобными вещами, то можно испытывать ее терпение и в более серьезных ситуациях. Что Россия, уважая интересы Израиля и его борьбу с теми, кого он считает своими заклятыми врагами, готова будет закрыть глаза и на инциденты военного свойства. Этот момент очень важен.

          Еврейское государство вообще с давних пор живет с ощущением, что мир обязан проявлять о нем особую заботу и учитывать все его желания.

          На самом деле, трагический инцидент вполне мог быть исчерпан. ЦАХАЛу нужно было признать свою вину, наказать летчика и предложить более тщательно координировать действия для того, чтобы исключить вероятность повтора подобных происшествий. Это бы означало, что две страны продолжают прилагать все возможные усилия для обеспечения безопасности собственных военнослужащих в зоне, где пересекаются интересы многих игроков и необходимо строжайше соблюдать установившиеся и кодифицированные договорами правила игры.

          Но Израиль не любит признавать своих ошибок, и он принял решение убедить российскую сторону, что во всем виноваты безрукие сирийские операторы С-200. Это было роковым шагом. Он означал только одно – и в будущем российские ВКС не застрахованы от подобных инцидентов.

          Соответственно, вооруженным силам РФ теперь придется в одностороннем порядке заботиться о сохранении жизней военнослужащих.

          Россия отнюдь не прикрывает Иран и «Хезболлу» в Сирии. Это всего лишь техническое следствие поставок следующего за С-200 поколения ЗРК. Доступ к военным объектам союзников Башара Асада для израильской авиации будет затруднен, однако в какой степени, пока не совсем понятно.

          Совет министров Израиля уже принял решение о продолжении военных операций на сирийской территории, имея в виду то обстоятельство, что ВВС страны располагают многофункциональными истребителями пятого поколения F-35I Adir, которые на масштабных учениях уже отрабатывали варианты поражения С-300 в Греции.

          Исходя из этого, некоторые представители либерального сообщества и эксперты из антироссийского пула уже предрекли уничтожение «ржавых российских железок», которые будут разбомблены в любой момент, когда это понадобится ЦАХАЛу.

          Да, вполне возможно, что для F-35I Adir это действительно не станет слишком сложной задачей. Но на сей раз сирийская ПВО фактически интегрируется в российские ВКС как составная часть. То есть удары по С-300 – это атака объектов, находящихся в управлении и под защитой России. И тут следует знать, что российские вооруженные силы располагают большим ассортиментом вооружений, которые способны не только создать непробиваемый щит вокруг С-300. Они могут быть применены и для отражения агрессии на территории агрессора.

          Так что, полагаю, Тель-Авив вовсе не станет торопиться с решениями, которые могут оказаться необратимыми. Наоборот, судя по вчерашнему заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который после гибели самолета успел дважды позвонить Владимиру Путину и выразить глубочайшие соболезнования, Израиль будет действовать предельно аккуратно, избегая любого форс-мажора.

          Нетаньяху также сообщил о том, что между ним и российским президентом достигнута договоренность о встрече российских и израильских военных в ближайшее время для продолжения координации в сфере безопасности.  


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Право отморозить уши даровано нам Конституцией

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Почему фейки победят журналистику

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

          Егор Холмогоров, Публицист
          Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
          Обсуждение: 59 комментариев

          Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

          Эдуард Биров, журналист
          Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

          Дмитрий Родионов, политолог
          Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Самоненависть – общая болячка России и Украины

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
          Обсуждение: 97 комментариев

          Места тут заколдованные

          Елена Кондратьева, журналист
          Новоизбранный губернатор рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога, чтобы честный русский коммунист победил в Курске евреев. Ну и дальше по кочкам: «освобождение России», Березовский, «я русский человек»… Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
          Обсуждение: 32 комментария

          Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
          Обсуждение: 49 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............