Израиль не любит признавать своих ошибок

Для начала небольшой анекдот: «Один знакомый еврей спросил меня, как я отношусь к евреям. Я сказал, что иногда так же, как они относятся к русским. В ответ он обозвал меня злобным антисемитом».

Это, конечно, всего лишь шутка, но реакция в израильских СМИ на решение Минобороны России о поставках ЗРК С-300 Сирии живо напоминает о ней.

Москва не подписывалась на участие в борьбе Израиля с ливанской «Хезболлой» и Ираном. Но и вести эту борьбу она тоже не мешала, признавая за еврейским государством право заботиться о собственной безопасности. Теперь ситуация в корне меняется, но не по вине российской стороны, а исключительно благодаря позиции Израиля, не пожелавшего признавать свою ответственность за сбитый Ил-20.

Немного истории. В 2015 году Тель-Авив выступил с инициативой заключения с Москвой меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Израиль пошел на это потому, что Россия для защиты своих военных баз разместила в месте их дислокации комплексы ПВО и РЭБ, а глубина их работы перекрывает всю израильскую территорию.

Ранее, в 2012 году, демонстрируя, насколько важны для нее дружеские отношения с Израилем, Россия в ответ на его настоятельную просьбу разорвала полумиллиардный контракт с Сирией на поставку С-300.

Устаревшие ЗРК С-200, которыми оснащена противовоздушная оборона страны, не могли эффективно противостоять воздушным атакам израильской авиации, которая регулярно наносила ракетно-бомбовые удары по военным объектам «Хезболлы» и иранской армии, подразделения которых поддерживают вооруженные силы Башара Асада.

В рамках заключенного соглашения российские военные регулярно извещали ЦАХАЛ о вылетах и операциях ВКС вдоль сирийской границы и под Голанскими высотами. Договор действовал вплоть до того рокового момента, когда российский транспортный самолет оказался приоритетной целью из-за того, что израильский истребитель, находившийся в том же квадрате, фактически навел на более крупный объект сирийскую ракету.

Я не склонен думать, что это была спланированная акция. Скорее всего, речь идет о спонтанном решении летчика, однако надо понимать, что данная логическая цепь могла сформироваться в его голове прежде всего потому, что оказались блокированы жесткие запреты на любые безответственные действия, вторгающиеся в зону российского контроля.

Игнорирование российских интересов и раньше проявлялось в сотрудничестве с некоторыми одиозными группировками типа «Джебхат ан-Нусры», являвшейся сирийским отделением международной террористической организации «Аль-Каида».

Вполне вероятно, что в какой-то момент у израильских военных появилось ощущение, что если Москва мирится с подобными вещами, то можно испытывать ее терпение и в более серьезных ситуациях. Что Россия, уважая интересы Израиля и его борьбу с теми, кого он считает своими заклятыми врагами, готова будет закрыть глаза и на инциденты военного свойства. Этот момент очень важен.

Еврейское государство вообще с давних пор живет с ощущением, что мир обязан проявлять о нем особую заботу и учитывать все его желания.

На самом деле, трагический инцидент вполне мог быть исчерпан. ЦАХАЛу нужно было признать свою вину, наказать летчика и предложить более тщательно координировать действия для того, чтобы исключить вероятность повтора подобных происшествий. Это бы означало, что две страны продолжают прилагать все возможные усилия для обеспечения безопасности собственных военнослужащих в зоне, где пересекаются интересы многих игроков и необходимо строжайше соблюдать установившиеся и кодифицированные договорами правила игры.

Но Израиль не любит признавать своих ошибок, и он принял решение убедить российскую сторону, что во всем виноваты безрукие сирийские операторы С-200. Это было роковым шагом. Он означал только одно – и в будущем российские ВКС не застрахованы от подобных инцидентов.

Соответственно, вооруженным силам РФ теперь придется в одностороннем порядке заботиться о сохранении жизней военнослужащих.

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Россия отнюдь не прикрывает Иран и «Хезболлу» в Сирии. Это всего лишь техническое следствие поставок следующего за С-200 поколения ЗРК. Доступ к военным объектам союзников Башара Асада для израильской авиации будет затруднен, однако в какой степени, пока не совсем понятно.

Совет министров Израиля уже принял решение о продолжении военных операций на сирийской территории, имея в виду то обстоятельство, что ВВС страны располагают многофункциональными истребителями пятого поколения F-35I Adir, которые на масштабных учениях уже отрабатывали варианты поражения С-300 в Греции.

Исходя из этого, некоторые представители либерального сообщества и эксперты из антироссийского пула уже предрекли уничтожение «ржавых российских железок», которые будут разбомблены в любой момент, когда это понадобится ЦАХАЛу.

Да, вполне возможно, что для F-35I Adir это действительно не станет слишком сложной задачей. Но на сей раз сирийская ПВО фактически интегрируется в российские ВКС как составная часть. То есть удары по С-300 – это атака объектов, находящихся в управлении и под защитой России. И тут следует знать, что российские вооруженные силы располагают большим ассортиментом вооружений, которые способны не только создать непробиваемый щит вокруг С-300. Они могут быть применены и для отражения агрессии на территории агрессора.

Так что, полагаю, Тель-Авив вовсе не станет торопиться с решениями, которые могут оказаться необратимыми. Наоборот, судя по вчерашнему заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который после гибели самолета успел дважды позвонить Владимиру Путину и выразить глубочайшие соболезнования, Израиль будет действовать предельно аккуратно, избегая любого форс-мажора.

Нетаньяху также сообщил о том, что между ним и российским президентом достигнута договоренность о встрече российских и израильских военных в ближайшее время для продолжения координации в сфере безопасности.