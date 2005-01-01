В Кремле ответили на вопрос о поддержке Сербии после обострения в Косово

В настоящее время преждевременно рассуждать о поддержке Сербии со стороны России после обострения в Косово, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сначала должны состояться переговоры», – сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».

Об этом представитель Кремля заявил в свете предстоящих переговоров президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, запланированных на 2 октября в Москве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто хочет втянуть Москву в косовский кризис.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет в Белград в первой половине октября для переговоров с Вучичем.