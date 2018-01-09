Саакашвили отказался предоставить следствию образцы голоса

Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своей речи и не содействует расследованию дела, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, Саакашвили «никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи», передает РИА «Новости».

«То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос его, разговор имел место», – добавил Енин.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве якобы финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко. По его словам, они были направлены на свержение государственной власти на Украине. На пресс-конференции и в парламенте Луценко представил записи якобы телефонных разговоров, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными.

Позже в СМИ появилась информация, что, согласно проведенной экспертизе, запись, показанная Луценко, смонтирована минимум из 24 фрагментов.