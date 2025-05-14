Менеджер ФК «Енисей» получил условный срок за посредничество в подкупе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Менеджер футбольного клуба «Енисей» из Красноярска получил 1,5 года условного лишения свободы и штраф в размере свыше 1,6 млн рублей за посредничество в подкупе, передает РИА «Новости». Как уточняет прокуратура Красноярского края, его также лишили права организовывать спортивные мероприятия на определенный срок.

По данным следствия, в августе 2024 года менеджер по развитию и заместитель директора по маркетингу «Енисея» искали дополнительные способы заработка. Менеджер предложил одной из коммерческих организаций заключить договор на размещение рекламы за 150 тыс. рублей и за взятку в 550 тыс. рублей – организовать услуги по питанию во время матчей клуба. Представитель компании согласился на эти условия.

Впоследствии заместитель директора был задержан, а менеджер сотрудничал со следствием и оставался на свободе до окончания расследования и суда. Суд признал его виновным в посредничестве в коммерческом подкупе, назначив условный срок и крупный штраф. Материалы уголовного дела в отношении заместителя директора спортивного клуба сейчас рассматриваются в суде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники регионального управления ФСБ пришли в офис футбольного клуба «Енисей» в Красноярске. Сотрудники ФСБ изучают документы, находящиеся в офисе клуба.