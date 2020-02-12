ФСБ начала проверку в офисе ФК «Енисей»

Сотрудники регионального управления ФСБ пришли в офис футбольного клуба «Енисей» в Красноярске и изучают документы, сообщили в краевом министерстве спорта.

«Сотрудники ФСБ пришли в офис клуба и изучают финансовую документацию, связанную с действиями предыдущего руководства», – передает РИА «Новости» сообщение регионального минспорта.

ФК «Енисей» выступает в ФНЛ и занимает 17-е место из 20.