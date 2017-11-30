Суд Нидерландов защитил право России на водку «Столичная»

Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право России на использование торговой марки водки «Столичная».

Суд также постановил, что зарегистрированная в Люксембурге компания Spirits International должна прекратить продажу водки под брендом «Столичная», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Весной 2015 года окружной суд Роттердама уже постановлял, что голландская компания Spirits International Group, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шефлеру, должна вернуть России права на использование водочных брендов «Столичная» и «Московская» в странах Бенилюкса.