Собчак рассказала о своем понимании Родины

Журналистка Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», дала блиц-интервью телеканалу RT, в котором рассказала, что ее потрясло в 2017 году и что для нее значит Родина.

По словам телеведущей, ее потрясло, что в 2017 году Путин заявил о том, что пойдет на выборы. Своим самым главным шагом в жизни в блиц-интервью RT она назвала решение баллотироваться на пост президента России, и это ее повод для гордости в 2017 году.

На вопрос, о чем она жалеет, Собчак сказала, что могла бы сказать о «Доме-2», но старается ни о чем не жалеть и двигаться только вперед.

Журналист RT напомнил, что ранее Собчак говорила о своей Родине как о «лошином заповеднике», и спросил, что для нее Родина сейчас.

«Я много всего говорила в разных образах и предлагаю не путать то, что я говорю как Ксения Собчак и как герой юмористических программ. Для меня моя Родина – это страна Россия, которую я очень люблю, в которой рожден мой сын. Это единственное место на планете, где я чувствую себя дома», – сказала она.

Телеведущая опровергла слухи о своей беременности и сообщила, что у нее только один сын Платон.