Глава северокорейской делегации рассказал об ожиданиях от переговоров с Югом

Глава делегации КНДР на переговорах по нормализации отношений с Республикой Корея председатель северокорейского Комитета по мирному объединению Ри Сон Гвон перед началом встречи выразил надежду, что диалог принесет важные результаты.

Председатель северокорейского Комитета по мирному объединению выразил надежду, что стороны проведут переговоры в духе откровенности и доверия, а диалог станет главным новогодним подарком всему корейскому народу, передает ТАСС.

Его южнокорейский визави, в свою очередь, выразил надежду, что «стороны проведут переговоры с решимостью и упорством».

Напомним, первый раунд переговоров по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом «Доме мира», где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.