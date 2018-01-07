В Госдуме предложили вернуть пол-Украины России после заявлений о советской «оккупации»

Признавая период нахождения в составе СССР «оккупацией», Украина должна быть готова вернуть России Харьков, Днепропетровск, Донбасс и другие переданные ей в советское время территории, завил председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в составе Украины до создания СССР не было ни Харькова, ни Днепропетровска, ни Донбасса. После революции 1917 года Украинская ССР была создана со столицей в Харькове, тогда же ей передали территории, относившиеся в Российской империи не только к Малороссии, но также к Донбассу и Новороссии, в том числе Донбасс, Одессу, Кировоград.

В 1939–1940 годах Украине также достались Восточная Галиция, Северная Буковина и Южная Бессарабия. А в 1945 году – Закарпатье. Крым Украине передали только в 1954 году.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович ранее в воскресенье заявил, что Киев должен работать над тем, чтобы признать пребывание Украины в составе Советского Союза «большевистской и коммунистической оккупацией».