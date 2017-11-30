Вятрович предложил признать нахождение Украины в составе СССР «оккупацией»

Киев должен работать над тем, чтобы признать пребывание Украины в составе Советского Союза «большевистской и коммунистической оккупацией», заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Все чаще в политическом поле звучат уже тезисы, которые звучат на исторической основе. Речь идет о советской оккупации, об определении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на этот счет нужно проводить информационную кампанию.

Также он предложил провозгласить преемственность Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах.

Кроме того, Украинский институт нацпамяти, как сообщил Вятрович, разрабатывает изменения в законодательство, которые должны приравнять награды времен УНР к государственным.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» вступил в силу в мае 2015 года.