В ООН призвали Иран соблюдать права демонстрантов

Иранские власти должны свести к минимуму использование силы в отношении демонстрантов и обеспечить соблюдение их прав, сказано в совместном заявлении спецдокладчиков Совета ООН по правам человека.

Заявление подписали спецдокладчики по ситуации с правами человека в Иране Асма Джахангир, по праву на свободу выражения мнения Дэвид Кэй, по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар и спецдокладчик по ситуации с правозащитниками Мишель Форст, передает РИА «Новости».

Эксперты Организации выражают беспокойство «тем, как власти ответили на протесты». Они назвали неприемлемыми инструкции правительства ИРИ представителям Стражей исламской революции жестко отвечать на протесты.

Спецдокладчики также отметили свою обеспокоенность ситуацией с арестованными во время протестов людьми. Они призвали власти Ирана опубликовать списки задержанных, обеспечить им юридическую защиту и допуск к ним родственников.

Они также негативно высказались в отношении ограничения доступа в интернет, а также блокировки мессенджера Telegram и социальной сети Instagram в Иране.

В пятницу постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что существует угроза повторения в Иране ситуации, которая сложилась в Сирии после акций протеста.