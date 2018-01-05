США заявили об опасности повторения сирийского сценария в Иране

Существует угроза повторения в Иране ситуации, которая сложилась в Сирии после акций протеста, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, «ужасы» начались в Сирии с того, что «кровавый режим отрицал право народа на мирный протест».

«Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране», – приводит слова Хейли RT со ссылкой на NBC.

Хейли заявила, что власти Ирана хотят лишить свой народ возможности быть услышанным.

«Если какая-то страна попытается не допустить проведение этой встречи Совета Безопасности, это скажет само за себя», – сказала она накануне встречи СБ ООН, передает РИА «Новости».