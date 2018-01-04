В Киеве дали прогноз по следующему обмену пленными

Следующий этап переговоров по обмену пленными в Донбассе должен пройти легче, так как уже разработан определенный механизм, сообщила украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

«Мы уже знаем, как проводить верификацию, мы знаем требования каждой стороны, мы знаем, чему поверят представители всех сторон в переговорном процессе», – сообщила Лутковская в эфире телеканала «112 Украина».

«В этой части будет уже легче, все остальное, я не буду прогнозировать, как пойдет», – добавила она.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 соответственно. При этом украинская сторона отказалась включить россиян в список на обмен пленными с ДНР и ЛНР.