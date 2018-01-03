Бывший фотограф Обамы опубликовал фото «ядерной кнопки» президента

Экс-фотограф бывшего президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в соцсетях снимки «ядерного» чемоданчика главы американского государства.

«Да поможет нам Бог», – подписал Соуза фото чемоданчика в своем Instagram. На снимке сотрудник Белого дома поднимает на борт самолета американского президента сумку с мобильной точкой управления системой обороны США.

God help us. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST

На другом фото показана «красная кнопка» на столе президента США в Белом доме. «К счастью, эта красная кнопка используется для вызова помощника, а не для начала войны», – сообщил Соуза.

Напомним, в октябре британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказывал, Обама использовал установленную в Овальном кабинете Белого дома красную кнопку, когда хотел заказывать чай. В апреле сообщалось, что красная кнопка используется президентом США Дональдом Трампом, когда он хочет заказать колу.