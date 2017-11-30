Савченко предупредила о кровавой расплате над украинскими чиновниками

Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что те, кто пришел к власти в стране «на крови», должны за это заплатить «своей кровью».

«Исторически, конечно же, правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», – сказала Савченко, передает NewsOne.

По ее словам, не стоит ожидать развития на Украине, пока не восторжествует справедливость. Савченко считает, что все чиновники, стоявшие у власти, должны понести ответственность, чтобы их преемники не чувствовали себя безнаказанными.

Напомним, в июле Савченко заявляла, что решила баллотироваться в президенты Украины.