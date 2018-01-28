Опубликовано фото формы российских лыжников на Олимпиаде

Федерация лыжных гонок России показала форму сборной для участия в Олимпиаде, которую продемонстрировала компания Adidas.

Фотография спортсменов в олимпийской форме опубликована на сайте ФЛГР.

На форме видны буквы OAR – Olympic Athlete from Russia.

Международный олимпийский комитет накануне зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде. Сборная будет участвовать под названием «Олимпийские атлеты из России», так как МОК принял решение об отстранении россиян от участия в Играх.