В Киеве пояснили заявления об опасности Высоцкого и Цоя

Глава института Нацпамяти Украины Владимир Вятрович заявил, что не предлагал запрещать в стране российских музыкантов Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

«Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию», - написал он в своем Facebook.

По его словам, нельзя забывать о том, что этих исполнителей тоже могут использовать в интересах Кремля. Он провел аналогию с надписью «Курение убивает» на пачке сигарет, которая не является запретом на курение, а только предостережением.

В пятницу Вятрович заявил, что считает Высоцкого, Цоя и Михаила Булгакова опасными «щупальцами русского мира».