На Украине рассказали о «щупальцах русского мира»

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что считает Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Михаила Булгакова опасными «щупальцами русского мира».По словам Вятровича, «не все щупальца «русского мира» такие отвратительные и очевидные как «совок» и московская церковь».

«Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «Восьмое марта», Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия», – передает ТАСС сообщение Вятровича в Facebook.

Напомним, ранее директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что на территории Украины в рамках закона о декоммунизации попали под снос почти 2,5 тыс. памятников, в том числе - более 1,3 тыс. монументов Ленина.