Шнуров растолковал вещий сон протоиерея

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в стихотворной форме очередной ответ протоиерею Всеволоду Чаплину.

«Приснился вещий сон протоиерею. Он предрекал, что будет, как пророк. Петлю набрасывал, кричал: на рею! И оторвать хотел во сне он мне шнурок», – написал Шнуров в своем Instagram.

Далее в стихотворении он «толкует сон» протоиерея. «Им волю дай, они всем оторвут. Чтобы повсюду царствовали попы», – пишет Шнуров.

«Ты не пророк, чувак, мы не холопы. Мы не рабы, рабы – они немы», – говорится в стихотворении.

Стихи кончаются словами «удивительно читать стихи про уд. По крайней мере, от протоирея».

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Янв 27, 2018 at 10:51 PST

Ранее между Шнуровым и Чаплиным начался своеобразный стихотворный баттл – сначала протоиерей посулил артисту адские муки, затем Шнуров ответил на это стихами. Чаплин также решил ответить ему в стихотворной форме. Свой ответ Чаплин начал с фразы «Бедняга со шнурком в трусах Зачем-то любит обнажаться».