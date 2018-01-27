Шнуров хамским стихом ответил посулившему ему «адские муки» Чаплину

Музыкант Сергей Шнуров ответил на слова протоиерея Всеволода Чаплина, посулившего ему адские муки.

В эфире «Говорит Москва» на дебатах с публицистом Егором Просвирниным Чаплин заявил, что элиты покровительствуют искусству, нарушающему закон.

«Шнур делает вещи, абсолютно запрещенные в публичном пространстве. Позволяет себе нецензурную брань со сцены. Это разрешается ему. Почему? Потому что в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится. Которые сами являются его типичной аудиторией. Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду. Об анафеме речи нет. Он – не христианин», – заявил Чаплин.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Янв 27, 2018 at 3:24 PST

В ответ на это Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное протоиерею.

Сам Чаплин, но не тот, что Чарли,

Тот был актёр великий, этот – как

В российском триллере, инферно-карлик,

Комедиант на ломаный пятак.

Играет плохо, но на сцену лезет.

Он прикрываясь именем Христа,

Такую массу нарастил в аскезе,

Не место занимает, а места.

Он произнес лицом своим холёным,

Мол ждут меня адические муки.

Пусть черти сварят из меня бульона,

Пока в раю поют такие суки.

Напомним, в постановлении освященного архиерейского собора РПЦ ранее говорилось, что публичные заявления клириков в социальных медиа, «не соответствующие фактам и не доказанные», будут рассматриваться церковно-правовыми учреждениями и оцениваться ими.