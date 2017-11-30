Собчак сказала, какие фильмы нужно снимать о Сталине

Телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась за противодействие попыткам идеализировать личность Иосифа Сталина.

«Я оцениваю события 44-го года как геноцид ингушского и чеченского народов», – приводит ее слова «Интерфакс».

Собчак, посещая мемориал «Девять башен» в Ингушетии, воздвигнутый в память о жертвах репрессий и депортации народов, заявила, что именно об этой трагедии и следует снимать документальные и художественные фильмы.

«Люди увидят число жертв, погибших во время этого переселения, и вообще сам факт, что людей, которые были корнями на своей Родине, вместе с детьми, имуществом, которое они собрали за 10 минут, привезли в совершенно чужие холодные места, где они были практически брошены на выживание», – добавила Собчак.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение. А до этого Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне оценивают сталинские репрессии.

Добавим также, на днях Собчак раскритиковала интервью главы Чечни Рамзана Кадырова и выразила уверенность в том, что когда-нибудь республику возглавит женщина.

В России идет избирательная кампания, участие в которой принимают 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов.

Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).