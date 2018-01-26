Собчак дала отповедь Кадырову: Он лукавит

У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление.
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Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
Да
Нет
Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
Соцсети оказали ключевое влияние
В какой-то степени могли повлиять
Не вижу такой связи
Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
Ксения Собчак в Instagram прокомментировала интервью главы Чечни Рамзана Кадырова, найдя в нем множество противоречий и несостыковок. Но она не сомневается, что когда-нибудь главой Чечни может стать женщина.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала в Instagram интервью главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав его «удивительным сочетанием агрессии, лукавства и мужского шовинизма».
Она заявила о противоречиях, к которым склонен Кадыров:
«С одной стороны – все любят главу Чечни, а если кто не любит – то западный агент или сумасшедший. С одной стороны, он знает каждую деталь из жизни своих оппонентов, с другой – никогда не знает, что с ними стало, куда же они пропадают. С одной стороны – «кто это, Ксения Собчак?» с другой – «я давно заблокировал ее в соцсетях».
Собчак обратилась к Кадырову, заявив, что он нарушает свои же декларации о чести и достоинстве. «Слова, что я просила «помириться» с Кадыровым и признавала, что «не права» – просто неправда. Некоторое время назад, я действительно просила о встрече с главой Чечни, чтобы обсудить с ним судьбу Оюба Титиева (глава чеченского отделения центра «Мемориал», обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, – прим. газеты ВЗГЛЯД) если нужно – походатайствовать о его освобождении или изменении меры пресечения. Это была официальная просьба. Кадыров во встрече отказал».
Собчак заявила, что у них с Кадыровым есть глубокие разногласия: «Странно в XXI веке в стране, где в конституции запрещена цензура, прописана свобода слова, вероисповедания и другие неотъемлемые права человека, слушать о комиссиях, разбирающих танцевальные номера артистов филармонии. Вот уж действительно – Коран выше конституции. Настолько выше, что Кадыров заявляет: «женщина не смогла бы управлять Чечней». То есть Кадыров открыто признает, что мужчина и женщина не равны по своим способностям!!! И это – прямо противоречит всему, во что верю я, и что прописано в конституциях всего развитого мира, включая Россию!».
Ксения Собчак напомнила, что 123 женщины в XX и XXI веке возглавляли и возглавляют государства и правительства, и задает вопрос: «Неужели глава Чечни, считает своих согражданок менее современными, менее способными, менее сильными? Вряд ли. Думаю, что и здесь он лукавит». Она выразила надежду, что «когда-нибудь чеченская женщина легко возглавит этот прекрасный край, и будет править в нем не силой, а мудростью и добротой. И тех, кто не согласен с ее решениями, не будут бросать в тюрьму».
Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.