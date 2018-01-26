Собчак дала отповедь Кадырову: Он лукавит

Ксения Собчак в Instagram прокомментировала интервью главы Чечни Рамзана Кадырова, найдя в нем множество противоречий и несостыковок. Но она не сомневается, что когда-нибудь главой Чечни может стать женщина.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала в Instagram интервью главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав его «удивительным сочетанием агрессии, лукавства и мужского шовинизма».

Она заявила о противоречиях, к которым склонен Кадыров:

«С одной стороны – все любят главу Чечни, а если кто не любит – то западный агент или сумасшедший. С одной стороны, он знает каждую деталь из жизни своих оппонентов, с другой – никогда не знает, что с ними стало, куда же они пропадают. С одной стороны – «кто это, Ксения Собчак?» с другой – «я давно заблокировал ее в соцсетях».

Собчак обратилась к Кадырову, заявив, что он нарушает свои же декларации о чести и достоинстве. «Слова, что я просила «помириться» с Кадыровым и признавала, что «не права» – просто неправда. Некоторое время назад, я действительно просила о встрече с главой Чечни, чтобы обсудить с ним судьбу Оюба Титиева (глава чеченского отделения центра «Мемориал», обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, – прим. газеты ВЗГЛЯД) если нужно – походатайствовать о его освобождении или изменении меры пресечения. Это была официальная просьба. Кадыров во встрече отказал».

Собчак заявила, что у них с Кадыровым есть глубокие разногласия: «Странно в XXI веке в стране, где в конституции запрещена цензура, прописана свобода слова, вероисповедания и другие неотъемлемые права человека, слушать о комиссиях, разбирающих танцевальные номера артистов филармонии. Вот уж действительно – Коран выше конституции. Настолько выше, что Кадыров заявляет: «женщина не смогла бы управлять Чечней». То есть Кадыров открыто признает, что мужчина и женщина не равны по своим способностям!!! И это – прямо противоречит всему, во что верю я, и что прописано в конституциях всего развитого мира, включая Россию!».

Ксения Собчак напомнила, что 123 женщины в XX и XXI веке возглавляли и возглавляют государства и правительства, и задает вопрос: «Неужели глава Чечни, считает своих согражданок менее современными, менее способными, менее сильными? Вряд ли. Думаю, что и здесь он лукавит». Она выразила надежду, что «когда-нибудь чеченская женщина легко возглавит этот прекрасный край, и будет править в нем не силой, а мудростью и добротой. И тех, кто не согласен с ее решениями, не будут бросать в тюрьму».

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.