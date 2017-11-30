Количество желающих стать президентом России достигло 64 человек

Во вторник ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов на пост президента России, таким образом количество претендентов на должность главы государства составляет 64 человека.

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии «Альянс зеленых», выдвинувших Эльвиру Агурбаш, Партии социальных реформ, выдвинувших Станислава Полищука, а также представителей инициативной группы самовыдвиженца Владимира Михайлова, передает «Интерфакс».

Это означает, что теперь они могут начать сбор подписей в свою поддержку и официально приступить к предвыборной агитации.

Вопрос о регистрации самовыдвиженца Александра Чухлебова ЦИК отложил выяснения наличия у него вида на жительство в Финляндии. Выдвинутому Партией социальной защиты, Михаилу Козлову было отказано в регистрации из-за неполного пакета необходимых документов.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России, 21 из них поступило от партий.