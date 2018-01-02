ЦИК отметил рекордное число желающих стать президентом

ЦИК на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России, 21 из них поступило от партий, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

«Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета», – передает РИА «Новости» слова Шевченко, напомнившего, что один из кандидатов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уже официально зарегистрирован.

Член Центризбиркома отметил, ЦИК будет ждать документы от самовыдвиженцев для регистрации группы избирателей в их поддержку до полуночи 7 января, а от кандидатов, выдвинутых от партий, до полуночи 12 января.

По словам Шевченко, сложно сказать, сколько будет зарегистрированных кандидатов.

«Что касается регистрации, то все необходимые документы и самовыдвиженцы, и представители от политических партий должны представить до 18.00 мск до 31 января. У ЦИКа есть после этого 10 дней, чтобы принять решение о регистрации», – рассказал он.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что подача документов в ЦИК еще не делает желающих идти в президенты кандидатами.