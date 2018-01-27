На Украине решили найти поддельных украинцев

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины приступила к проверке всех, получивших гражданство за годы независимости, заявил руководитель государственной миграционной службы Максим Соколюк.

«Особое внимание будет уделено получению гражданства по новому свидетельству о рождении лица и на основании решений судов об установлении факта проживания в Украине им до 1991 года», – передает «УНИАН» слова Соколюка.

Он рассказал, что были случаи получения гражданства по поддельной справке.

«Я хочу всем работникам ГМС сказать, что мы с этим не будем мириться. В ближайшее время мы сделаем определенные выводы, и вас ждет серьезная кадровая работа, в том числе относительно возникших лазеек и как их предотвратить», – заявил он.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как киевские власти зачищают Украину от грузин.