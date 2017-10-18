В Сети высмеяли новый украинский броневик: Сало или Хлам

Пользователи Сети на Украине высмеяли новую бронемашину, созданную группой инженеров «Арей» для вооруженных сил страны, предложив назвать ее «Сало» или «Хлам».

«Национальный промышленный портала» Украины в Facebook объявил конкурс на лучшее название для машины. Главным призом должна была стать поездка на броневике, передает РИА «Новости».

Пользователи Сети с большой охотой стали комментировать сообщение портала, но в большей степени лишь для того, чтобы посмеяться над творением украинских инженеров.

В качестве названий для броневика предлагались: «Хорек», «Бурундук», «Бегемот», традиционное для Украины «Сало» и «Бардак».

Наибольшее одобрение получило название «Хлам», собравшее больше всего лайков.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о создании на Украине БТР по стандартам НАТО.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что госпредприятие «Киевский бронетанковый завод» (КБТО) вместо заявленной качественной бельгийской стали закупил для БТР некачественную украинскую, имеющую более низкую пулеустойчивость.