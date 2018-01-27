Тиллерсон счел проект «Северного потока – 2» угрозой безопасности Европы

Взгляд
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Страх бизнеса перед санкциями способен помочь российскому бюджету

Российские ОФЗ могли стать спасительной гаванью от американских санкцийФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российские инвесторы и бизнесмены неожиданно предложили государству в долг в 3,5 раза больше, чем Минфин хотел занять через выпуск облигаций федерального займа. Это может быть связано с желанием бизнеса защититься от персональных санкций США, не исключают аналитики. Есть, впрочем, и другие версии происходящего. Подробности...
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В США потеряли контроль над санкционным принтером

Санкционная политика США все больше похожа на манию окружить Россию забором с колючей проволокойФото: Ohde/face to face/Global Look Press
В тактическом плане от новых санкций США в отношении России не будет негативных последствий. Но продолжая подобную политику, США больше не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве. Так в Москве отреагировали на расширение американским минфином черного списка, куда включены российские компании и чиновники. Тем не менее в Вашингтоне останавливаться, судя по всему, не намерены. Подробности...
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Московский кинотеатр устроил бунт из-за «Смерти Сталина»

«Пионер» продолжает зарабатывать на сеансах «Смерти Сталина» и рискует доиграться до потери лицензииФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Несмотря на решение Минкульта приостановить показ скандальной комедии «Смерть Сталина», нашлись те, кто не подчинился такому распоряжению. Один из столичных кинотеатров с большим успехом показывает британское кино, и даже обосновывает свои действия юридически. Какое наказание теперь грозит «бунтовщикам»? Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...
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Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Тиллерсон счел проект «Северного потока – 2» угрозой безопасности Европы

          27 января 2018, 13:33

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Проект российского газопровода «Северный поток – 2» подрывает стабильность и безопасность Европы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

          Тиллерсон сказал также, что «Северный поток – 2» – это «очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния», и отметил, что США разделяют позицию Польши относительно этого газопровода, передает RT.

          Моравецкий, в свою очередь, подтвердил, что Польша рассматривает «Северный поток – 2» как инструмент политического давления и будет «просить партнёров в США о поддержке нашей (польских властей – прим. ВЗГЛЯД) политики в этой сфере».

          Напомним, в начале января в Варшаве выразили надежду на предложение Москвой поставки газа на «нормальных рыночных условиях», без жесткой привязки к цене нефти.

          На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия.

          Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Дуды, заявив, что  «Польша ведет себя странно», с одной стороны пытаясь сорвать проект «Северный поток – 2» и действуя против российских интересов, а с другой – требуя от Москвы лучших условий закупок газа.


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