Тиллерсон счел проект «Северного потока – 2» угрозой безопасности Европы

Проект российского газопровода «Северный поток – 2» подрывает стабильность и безопасность Европы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Тиллерсон сказал также, что «Северный поток – 2» – это «очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния», и отметил, что США разделяют позицию Польши относительно этого газопровода, передает RT.

Моравецкий, в свою очередь, подтвердил, что Польша рассматривает «Северный поток – 2» как инструмент политического давления и будет «просить партнёров в США о поддержке нашей (польских властей – прим. ВЗГЛЯД) политики в этой сфере».

Напомним, в начале января в Варшаве выразили надежду на предложение Москвой поставки газа на «нормальных рыночных условиях», без жесткой привязки к цене нефти.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Дуды, заявив, что «Польша ведет себя странно», с одной стороны пытаясь сорвать проект «Северный поток – 2» и действуя против российских интересов, а с другой – требуя от Москвы лучших условий закупок газа.