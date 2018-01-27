Пушков оценил требования Польши по российскому газу

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявление польского президента Анджея Дуды об условиях закупки российского газа.

По словам Пушкова, «Польша ведет себя странно», с одной стороны пытаясь сорвать проект «Северный поток – 2» и действуя против российских интересов, а с другой – требуя от Москвы лучших условий закупок газа.

Сенатор порекомендовал Варшаве сделать выбор. «Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», – написал он в Twitter.

Дуда ранее заявил, что Польша хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия.

В начале января в Варшаве выразили надежду на предложение Москвой поставки газа на «нормальных рыночных условиях», без жесткой привязки к цене нефти.