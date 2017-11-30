Польша выдвинула условия для нового газового контракта с Россией

Варшава надеется, что Россия предложит поставки газа на «нормальных рыночных условиях», без жесткой привязки к цене нефти, заявил замглавы польской энергетической компании PGNiG Мачей Возняк.

В интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna Возняк сказал, что в действующем российско-польском контракте на поставки газа цена «слишком высока», а само соглашение он назвал «устаревшим».

«Мы не можем повторить ошибки, из-за которых Польша оказалась в очень неудобном положении», – приводит его слова ТАСС.

Возняк заявил, что польская сторона не станет больше подписывать контракт, содержащий «невыгодные и устаревшие положения», который «заключается на более чем 20 лет, а формула ценообразования жестко привязана к цене нефти».

«Если российская сторона будет в состоянии предложить нормальные, рыночные условия продажи газа, она сможет принять участие в борьбе за наш рынок», – сказал Возняк.

Ежегодно Польша потребляет 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Российский Газпром – главный поставщик газа в Польшу. Республика может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров российского газа на основании долгосрочного контракта.

В мае 2017 года в PGNiG заявляли, что Еврокомиссия «должна финансово наказать» Газпром и «создать конкурентные условия на рынке газа». В ноябре PGNiG обратилась к Газпрому с просьбой пересмотреть ценовые условия долгосрочного контракта на поставку газа.