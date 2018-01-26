Президент Польши потребовал условия покупки российского газа, как у Германии

Польша хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия, заявил во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент республики Анджей Дуда.

«Мы не против российского газа. Но мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия... Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» – цитирует президента Польши РИА «Новости».

В начале января замглавы польской энергетической госкомпании PGNiG Мачей Возняк заявил, что Варшава надеется на предложение Москвой поставки газа на «нормальных рыночных условиях», без жесткой привязки к цене нефти.

В мае 2017 года в PGNiG заявляли, что Еврокомиссия «должна финансово наказать» Газпром и «создать конкурентные условия на рынке газа». В ноябре PGNiG обратилась к Газпрому с просьбой пересмотреть ценовые условия долгосрочного контракта на поставку газа.

Значительную часть газа PGNiG покупает у российского Газпрома, долгосрочный контракт с которым истекает в 2022 году.