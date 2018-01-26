Делегаты из 71 региона подтвердили участие во Всероссийском форуме «Наставник»

Участники из 71 региона России подтвердили свое участие в первом Всероссийском форуме «Наставник», сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

«Делегации из 71 региона России подтвердили участие во Всероссийском форуме «Наставник». Наиболее крупными по составу участников являются делегации из Москвы, Московской области, Республики Татарстан и Ульяновской области. Для участия в форуме от каждого из этих регионов делегировано свыше 100 человек», – сказал директор по коммуникациям АСИ Игорь Карачин, передает ТАСС.

По его словам, на форуме ожидается участие всех 85 субъектов России. На форум приедут представители крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, членов профессиональных ассоциаций, лидеров проектов и студентов профильных университетов и лучших наставников в различных сферах.

АСИ проводит первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник - 2018». Форум пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ и объединит несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

В феврале-марте окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах. Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.