Из-за ДТП перекрыты две полосы внешней стороны МКАД

Две из четырех полос были перекрыты на внешней стороне МКАД на северо-востоке Москвы в результате ДТП с участием четырех автомобилей, сообщил источник в экстренных службах города.

«На 85-м километре на внешней стороне МКАД столкнулись два грузовика и две легковушки. Две полосы перекрыто», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он отметил, что машины столкнулись по касательной, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее на востоке российской столицы из-за мокрого снега и гололеда произошла массовая авария, на МКАД столкнулись 17 автомобилей.