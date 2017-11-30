Из-за непогоды на МКАД столкнулись 17 машин

На востоке российской столицы из-за мокрого снега и гололеда произошла массовая авария, на МКАД столкнулись 17 автомобилей.

В Сети появилась запись, снятая на видеорегистратор одного из водителей. «На момент видеозаписи в выпиле участвуют всего шесть машин, но в зеркале заднего вида было видно, как «Газель» собирает еще три автомобиля», – отметил автор записи, призвав автолюбителей учиться на чужих ошибках и никуда не спешить.

Автор записи подчеркивает, что в общей сложности в аварию попали 17 машин. Их водители не справились с управлением из-за снегопада и гололеда.

В то же время, по данным столичного управления ГИБДД, еще девять автомобилей, включая микроавтобус, столкнулись на Ленинградском шоссе близ Зеленограда.

О пострадавших не сообщается.

Кроме этого, на YouTube появилось видео ДТП на кольцевой автодороге в Москве, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения. От мощного удара один из автомобилей отбросило на обочину, а другой отлетел к встречной полосе.