Член СПЧ прокомментировала первый зарегистрированный однополый брак в России

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора считает, что случаи регистрации однополых браков не станут массовыми, но общество не вправе осуждать подобные решения.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора считает, что сотрудник многофункционального центра (МФЦ) все сделал правильно, а подобные случаи в России не станут массовыми.

«В МФЦ признали брак, заключенный по международным правилам в соответствии с Семейным кодексом России. Юридически это правильная процедура, никаких других действий быть не могло, если брак заключен по правилам», – прокомментировала ситуацию газете ВЗГЛЯД Ирина Киркора.

Она уточнила, что в России регистрация однополых браков по законодательству не предусмотрена, но есть факт признания по международному праву в странах, где подобные правовые нормы существуют.

«Заключение однополых браков в загсах законом не предусмотрено и никак не повлияет на эту процедуру. На мой взгляд, люди, которые принимают подобные решения, вольны распоряжаться своей жизнью, а общество не имеет права вмешиваться в решения двух человек, в отношении общения друг с другом. Я не считаю, что подобные случаи смогут стать массовыми, если однополые отношения россиян будут зарегистрированы на территории других государств, на территории Российской Федерации должны быть приняты. И это не будет являться чем-то противоестественным», – полагает она.

Эксперт отметила, что в однополых браках будет достаточно много коллизий в отношении права усыновления или наследования, которое предполагается законом между супругами. «Нужно будет следить за правоприменением, поскольку это нестандартная практика. Важно смотреть, как в случае конкретной пары будут регулироваться правоотношения», – заключила Киркора.

Напомним, в Сети появились фото, подтверждающие, что в многофункциональном центре в Москве официально признали однополый брак между россиянами Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. По словам молодых людей, сначала свидетельство о браке им заверили в МИД Дании, после чего документ перевел и заверил нотариус. Затем молодожены отнесли документы в столичный МФЦ, где им поставили печати в паспорта на странице «Семейное положение».