Стало известно содержание агитационных плакатов за Собчак в Крыму

Несмотря на обещание телеведущей Ксении Собчак, которая является кандидатом на выборах президента России, не проводить агитацию в Крыму, на полуострове появятся предвыборные щиты в ее поддержку с надписью «Против лжи и войны», сообщили оппозиционные СМИ.

По данным анонимных источников в штабе Собчак, на щитах будет написано: «Против лжи и войны. Собчак. За правду и свободу». Сейчас, по данным источников, баннеры находятся на согласовании в рекламных агентствах Севастополя, сообщает «Знак».

Также ранее стало известно, что Собчак якобы собирается приехать в Крым во второй половине февраля.

Отметим, что Собчак ранее заявляла, что в Крыму нужно провести еще один референдум, так как первый был «фальшивым голосованием». Также она обещала не проводить агитацию в Крыму, так как считает, что полуостров присоединен к России незаконно.

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России – Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Екатерина Гордон, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.