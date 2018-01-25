Путин: Ракетоносец «Петр Дейнекин» укрепит ядерную триаду России

Президент Владимир Путин в рамках визита на Казанский авиационный завод им. Горбунова заявил, что новый сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 «Петр Дейнекин» укрепит ядерную триаду России.

«Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады», – отметил глава государства в беседе с работниками завода, передает ТАСС.

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter также сообщил, что «Путин приехал на Казанский авиазавод: посмотрел на полеты обновляемого ракетоносца «Белый лебедь», общается с рабочими завода».

Путин приехал на Казанский авиазавод: посмотрел на полеты обновляемого ракетоносца «белый лебедь», общается с рабочими завода pic.twitter.com/M9U0mB8L4X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 25, 2018

Ранее в четверг сообщалось, что Путин посетил Казанский авиационный завод им. Горбунова, где для него организовали демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», который на прошлой неделе начал испытательные полеты.