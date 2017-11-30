Ракетоносец «Петр Дейнекин» подняли в воздух в присутствии Путина

Президент Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. Горбунова, где для него организовали демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин» по программе летных испытаний.

Как сообщал источник ТАСС в российской «оборонке», на прошлой неделе этот самолет начал испытательные полеты.

Бомбардировщик «Петр Дейнекин» – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода.

Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.

На самолет устанавливают новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновляется пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.