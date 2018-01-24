Ракетоносец Ту-160 приступил к летным испытаниям

Стратегический ракетоносец Ту-160 с заводским номером 0804, изготовленный на Казанском авиазаводе, на прошлой неделе начал испытательные полеты, сообщил в среду источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Изготовленная из советского задела 804-я машина впервые поднялась в воздух на прошлой неделе и с тех пор выполняет испытательные полеты. До конца текущего года ракетоносец будет передан ВКС», – передает ТАСС слова источника.

При этом он уточнил, что ракетоносец не является опытным образцом модернизированного варианта Ту-160.

«На самолете проведена только малая модернизация, планер и двигатели остались прежними. Полностью оцифрованная документация по новому ракетоносцу будет выпущена не ранее середины текущего года, а без нее работы по строительству Ту-160М невозможны», – рассказал источник.

Напомним, церемония выкатки первого опытного образца стратегического бомбардировщика Ту-160, построенного после возобновления производства самолетов этого типа, прошла на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова 16 ноября 2017 года.