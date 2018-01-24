Дворкович не увидел в России олигархов

В России нет олигархов, есть «социально ответственные бизнесмены», заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По мнению вице-премьера, в России есть «хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом».

Отвечая на вопрос об их отношении к санкциям, Дворкович заявил, что санкции усложняют жизнь, но «не делают ее невозможной».