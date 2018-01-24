Курды заявили о подбитом над Африном турецком самолете

Курдские повстанцы из группировки «Силы народной самообороны» (СНС) в среду заявили о попадании в турецкий самолет, атаковавший их позиции в Африне.

«В ходе боев в районе Бильбиль, селение Шейх Роз, подбит турецкий самолет», – цитирует РИА «Новости» представителя штаба СНС в Африне.

Он также сообщил, что курды видели момент попадания в самолет и его задымление. Повстанцы пытаются понять, вернулся ли он на территорию Турции или был сбит.



Ранее в среду турецкие военные сообщали, что ВВС Турции в ходе операции в сирийском Африне поразили 47 целей террористических группировок. В атаке участвовали 27 самолетов, все они благополучно вернулись на базы.

Также в среду Эрдоган заявил о расширении военной операции в Сирии.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.

В генеральном штабе Турции рассказали об уничтожении в воскресенье в сирийском Африне 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, складов с оружием, огневых позиций.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об операции «Оливковая ветвь».