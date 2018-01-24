Решение о депортации журналиста Али Феруза отменено

Верховный суд России отменил решение о депортации журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза) в Узбекистан и обязал Мосгорсуд заново проверить законность решения о выдворении.

Из постановления ВС, датированного 22 января, следует, что кассационные жалобы Худоберди Нурматова и омбудсмена Татьяны Москальковой удовлетворены частично. Решение судьи Мосгорсуда и постановление зампредседателя Мосгорсуда ВС отменил и направил дело на новое рассмотрение.

В постановлении также отмечается, что при новом рассмотрении Мосгорсуду следует «всесторонне, полно исследовать все обстоятельства дела в их совокупности, дать оценку всем приведенным и иным представленным сторонами доводам и доказательствам, в том числе письму посольства ФРГ и доводу о достаточности средств для самостоятельного выезда Нурматова из Российской Федерации и, правильно применив нормы права, вынести законное и обоснованное решение».

В судебном акте подчеркивается, что «задержание иностранного гражданина или лица без гражданства на срок, необходимый для выдворения за пределы Российской Федерации, не должно восприниматься как основание для задержания на неопределенный срок даже тогда, когда решение вопроса о выдворении этого лица может затянуться вследствие того, что ни одно государство не соглашается его принять».

В противном случае, следует из постановления ВС России, «задержание как необходимая мера по обеспечению исполнения постановления о выдворении лица за пределы Российской Федерации превращалось бы в самостоятельный вид наказания, не предусмотренный законодательством Российской Федерации и противоречащий Конституции Российской Федерации».

Напомним, в конце ноября Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать на 5 тыс. рублей и выдворить из России Али Феруза за работу без разрешения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сложной ситуации с Али Ферузом.