Путин похвалил «Дом Высоцкого на Таганке»

Президент России Владимир Путин накануне 80-летия со дня рождения певца и актера Владимира Высоцкого посетил его музей на Таганке, и заявил, что ему очень понравился «Дом Высоцкого».

«Очень интересный музей получился», – сказал Путин, передает ТАСС. Экскурсию для главы государства провели сын поэта Никита Высоцкий и экс-супруга артиста Людмила Абрамова.

Путин также посмотрел генеральную репетицию театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», где участвуют выпускники Института культуры, играющие в молодежном экспериментальном театре «Мастерская Николая Скорика». Актеры заслужили аплодисменты президента. «Захватывает дух от того, что вы такие красивые, молодые и талантливые», – отметил Путин.

Президент ознакомился и с планами «Дома Высоцкого на Таганке» по реставрации. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие месяцы площади музея собираются увеличить вдвое, дополнится и экспозиция.

«Мы задумали рискованную вещь – восстанавливаем кухню Высоцкого из его реальных вещей, на которой с помощью современных технологий будет появляться он сам», – сообщил Никита Высоцкий. По его мнению, главный смысл реставрации в том, чтобы слушать Высоцкого и видеть его. Путин одобрил идеи по развитию музея, отметив, что уникальность Высоцкого в том, что его любили самые разные люди.

Ранее сообщалось, что Путин осмотрел экспозицию, посвященную этапам творчества и жизни артиста, его кабинет, познакомился с планами реставрации музея, а также побывал на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссером которой стал сын Высоцкого Никита.

«Дом Высоцкого на Таганке» был основан в 1992 году. Он находится на улице, носящей теперь имя артиста и поэта. В этом доме Высоцкий никогда не жил и не работал, но именно о таком много писал, когда говорил об образе Москвы. Директором музея работает сын Высоцкого Никита.

К 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого в музее организована выставка «Я, конечно, вернусь».