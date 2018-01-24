Ученые признали чистый воздух опасным для планеты

Группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии выяснили, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может усугубить глобальное потепление.

Исследователи смоделировали четыре сценария глобального изменения климата, которые произойдут, если из воздуха исчезнут сульфаты и сажа.

Выяснилось, что загрязняющие вещества блокируют часть солнечной радиации, поступающей на Землю, а их удаление приведет к повышению температуры до 1,1 градуса Цельсия, усилит парниковый эффект и увеличит количество таких стихийных бедствий, как засуха и наводнения, пишет Daily Mail со ссылкой на научный журнал «Geophysical Research Letters».

Ранее Стивен Хокинг заявил, что через 200-500 лет Земля повторит судьбу Венеры – все живое на планете вымрет из-за повышения температуры выше 400 градусов Цельсия.

В то же время британские ученые выяснили, что к 2100 году средняя температура на Земле повысится на 2,8 градуса Цельсия.