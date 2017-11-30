Хокинг предсказал невыносимую жару на Земле

Продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой, заявил британский физик Стивен Хокинг.

Во втором эпизоде своего видеопроекта Stephen Hawking's Favourite Places ученый заявил, что если проблема парникового эффекта не будет решена, Земля рискует повторить судьбу Венеры, передает РИА «Новости».

По данным NASA, 4 млрд лет назад на Венере тоже были вода и растительность, но потом парниковые газы нагрели планету до 460 градусов по Цельсию.

Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 млрд лет, через 200–500 лет люди будут вынуждены искать себе более пригодное для жизни место, заявил ученый.

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», – предложил Хокинг.

Напомним, ранее Хокинг заявил, что человечество может исчезнуть к 2600 году: население планеты будет расти, также увеличится потребление энергии, вследствие чего Земля станет «пылающим огненным шаром».