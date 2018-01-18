Ученые из Британии исключили худший сценарий глобального потепления

Британские ученые исключили худший сценарий глобального потепления, согласно которому к 2100 году средняя температура на Земле может вырасти почти на 4-5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, пишет со ссылкой исследователей Университета Эксетера The Guardian.

Как прогнозировала ООН, при увеличении объема углекислого газа в атмосфере в два раза температура на планете возрастет на 1,5-4,5 градуса Цельсия. Этот показатель называется чувствительностью климата, передает ТАСС.

Между тем, профессор Питер Кокс со своими коллегами, используя новую методологию исследования, получил другие показатели.

«Наше исследование практически исключает как очень низкие, так и очень высокие показатели чувствительности климата», – отметил профессор Кокс.

По расчетам британских ученых, средняя температура на Земле может вырасти на 2,2-3,4 градуса Цельсия, хотя наиболее вероятно, что этот показатель будет составлять 2,8 градуса.

Если такая оценка верна, то наиболее разрушительные сценарии глобального потепления можно исключить. С другой стороны нынешние планы, на которых основано Парижское соглашение по климату, оказываются нереализуемыми на практике.

Согласно климатическому соглашению, 195 принявших его в 2015 году стран страны примут меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия, а также предпримут все возможное, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градусов.

Напомним, ранее британский физик Стивен Хокинг заявил, что продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой. По его словам, через 200–500 лет люди будут вынуждены искать себе более пригодное для жизни место. До этого Хокинг заявил, что человечество может исчезнуть к 2600 году: население планеты будет расти, также увеличится потребление энергии, вследствие чего Земля станет «пылающим огненным шаром».