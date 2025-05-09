Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Курсант почетного караула сделал предложение девушке на параде в Новосибирске
В Новосибирске курсант НВВКУ сделал предложение руки и сердца девушке на параде
Во время парада, посвященного 80-летию Победы в центре Новосибирска, курсант почетного караула сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо на площади Ленина, сообщили очевидцы.
Курсант роты почетного караула Новосибирского высшего военного училища сделал предложение своей девушке на параде, посвященном 80-летию Победы. По словам очевидцев, после торжественного прохождения войск юноша вышел к краю площади Ленина, где его пропустили через оцепление, а сослуживцы пригласили девушку, передает ТАСС.
Молодой человек встал на одно колено и взял возлюбленную за руку. «Девушка ответила согласием, и радостно обняла своего жениха», – рассказала зрительница Мария Еговкина.
В это время за спинами пары продолжались строевые выступления и проход военной техники.
В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что предложение сделал курсант роты почетного караула НВВКУ.
Парад к 80-летию Победы прошел в Новосибирске утром в пятницу, на нем восстановили традицию 1995 года со строевыми выступлениями курсантов с оружием. В военной колонне впервые участвовали боевая машина пехоты и боевая разведывательная машина.